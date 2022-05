La scrittrice Chiara Valerio a “Luce Social Club” | “I miei vampiri queer oltre lo spazio e il tempo”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 10 maggio 2022) C’è anche latra gli ospiti della puntata del 13 maggio di, il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini (prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis), in onda dalle 20 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su Now e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. “Così per sempre”: una storia dii limiti La, ospite della puntata del 13 maggio di, presenta il suo nuovo libro “Così per ...