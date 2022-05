Kamna vince sull' Etna e Lopez nuovo leader | Nibali attardato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) CATANIA (ITALPRESS) – Lennardha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2022, la Avola-di 172 chilometri con arrivo al Rifugio Sapienza di Nicolosi. Il tedesco della Bora Hansgrohe ha tagliato il traguardo in 4h32'11” battendo in volata lo spagnolo Juan PedroPerez (Trek-Segafredo), che indossa la maglia rosa. Terza posizione per l'estone Rein Taaramae.di quasi 5?nzo, che ha ceduto nella parte finale dell'ultima salita, ancora più indietro il francese Tom Dumoulin. Si è ritirato Miguel Angel, capitano dell'Astana Qazaqstan per dolori all'anca. Domani si torna in strada per la quinta tappa, la Catania-Messina di 174 km.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).