(Di martedì 10 maggio 2022) Il colpo di mercato che sognavano i, e che non potrebbe mai concretizzarsi.deldella. Lantus lavora già in vista della prossima stagione. Il terzo posto, che restava l’obiettivo da perseguire fino al termine della stagione, ora dista quattro punti che a due giornate dalla fine sembrano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SerieANews

...del Gran Premio della Critica è firmato da Luca Andrico e porta il titolo ' Dybala -: ultimo ... Pur prevedibile, la notizia dell'esito lasciala tifoseria juventina. E ciò offre a Luca ...... come in serie B, paga la differenza degli attaccanti: incursione di Muriel, la difesa è, ...che la gente ci sostenga a prescindere - spiega mister Zanetti - e adesso abbiamo la. Eravamo ... Juve spiazzata, l'annuncio del presidente gela i tifosi e stravolge tutto Blog Calciomercato.com: È la settimana della seconda eliminazione consecutiva dalla fase finale dei mondiali e i blogger di Vivo x lei non possono non farne un tema di punta.Tolisso ha scelto la sua destinazione: addio Juve Tra i free agent più ambiti dell’estate c’è anche Corentin Tolisso. Il centrocampista francese è in scadenza col Bayern Monaco e a fine stagione ...