Imprese femminili: arrivano i soldi del Pnrr (Di martedì 10 maggio 2022) Sono ancora poche, spesso non riescono a crescere e ad affermarsi e finiscono per soccombere alla concorrenza (maschile).Le Imprese femminili in Italia sono una nicchia e, nonostrante interventi di supporto in passato, poco è cambiato. Ora però c'è una grande novità: il Fondo impresa femminile, presentato pochi giorni fa dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che offre contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. A disposizione 200 milioni,dei quali 160 dalle risorse Pnrr, mentre 40 so no stati stanziati dal la legge di bilancio 2021. Pochi, tanti? Si riuscirà finalmente a valorizzare il talento delle donne, che tanto farebbe bene al Paese? Getty Images Leggi anche › Approvato il Recovery Plan di Draghi: cosa c'è per famiglie, donne e ...

