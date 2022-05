Gf Vip 6 | l’ex è furibonda e ammette tutto quanto | “caro Manuel ci sono caduta…”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 10 maggio 2022) Una delle ex concorrenti del Gf Vip 6 ha detto, senza peli sulla lingua, aBotruzzo cosa pensa davvero di lui, e lo ha fatto pubblicamente. Ecco qualistate le dure parole delVippona. Uno dei volti femminili protagonisti del reality show di Alfonso Signorini ha condiviso sui social una vera e propria frecciatina riferita a un’altra delle donne del Grande Fratello Vip 6. Scopriamo di chi si tratta. Gf-Vip-Altranotizia-(Fonte: Google)La ex vippona non si è voluta trattenere e ha tirato fuoriquello che pensa davvero del concorrente del Gf Vip 6. Gf Vip 6, la frecciatina della ex Vippona Durante il reality show capitanato da Alfonso Signorini tra due dei concorrenti è nata una bella e intensa love story. Hanno vissuto fianco a fianco tanto tempo nella casa del Grande Fratello Vip ...