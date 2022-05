Finardi | Saturnino e soci rock band per una notte con gli strumenti dei miti

Advertising

...de Milan domani sera (dalle ore 22) dove una band d'eccezione formata da musicisti come Eugenioalla voce, il chitarrista blues Paolo Bonfanti, il bassista storico di Jovanotti, ...Una super band composta da Eugenio, Patrizio Fariselli, Paolo Bonfanti, Pino Scotto, Ronnie Jones e molti altri farà suonare di nuovo alcuni degli oltre 400 strumenti collezionati da Mariano Freschi in una 'notte di ...Una notte rock, da cantare, suonare ma soprattutto da raccontare, con interventi dello specialista del giornalismo rock Ezio Guaitamacchi: è quella che andrà in scena allo Spirit ...L’11 maggio allo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca 59, Milano) LA CASA DEL ROCK prende vita in una straordinaria serata durante la quale sarà possibile ascoltare il suono originale di alcuni degli oltre ...