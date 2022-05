F1, Esteban Ocon: “Dopo l’incidente di sabato a Miami si era rotto il telaio e anche il sedile” (Di martedì 10 maggio 2022) Weekend ricco di emozioni in casa Alpine ed in particolare per Esteban Ocon a Miami, sede del quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2022. Il francese era stato protagonista infatti di un violento incidente durante le FP3 del sabato, danneggiando la sua A522 e non potendo disputare di conseguenza le qualifiche. Ultimo in griglia, l’ex pilota Force India ha recuperato fino all’ottava piazza finale anche grazie all’ingresso della Safety Car. “Penso che la mia rimonta equivalga a una vittoria. Dovevamo scalare una montagna, ma abbiamo fatto tutto nel migliore dei modi, dalle chiamate ai box alla gestione gomme. Inoltre arrivare a punti essendo solo al 50% dal punto di vista fisico, per me è stata davvero come una vittoria“, ha commentato il transalpino Dopo il GP di ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Weekend ricco di emozioni in casa Alpine ed in particolare per, sede del quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2022. Il francese era stato protagonista infatti di un violento incidente durante le FP3 del, danneggiando la sua A522 e non potendo disputare di conseguenza le qualifiche. Ultimo in griglia, l’ex pilota Force India ha recuperato fino all’ottava piazza finalegrazie all’ingresso della Safety Car. “Penso che la mia rimonta equivalga a una vittoria. Dovevamo scalare una montagna, ma abbiamo fatto tutto nel migliore dei modi, dalle chiamate ai box alla gestione gomme. Inoltre arrivare a punti essendo solo al 50% dal punto di vista fisico, per me è stata davvero come una vittoria“, ha commentato il transalpinoil GP di ...

