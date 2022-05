Etienne – Roma (Di martedì 10 maggio 2022) Etienne Via Scirè, 18 – 00199 Roma Tel. 393/8902073 Sito Internet: www.EtienneRoma.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 14/20€, primi 18/22€, secondi 24/26€, dolci 10/12€ Chiusura: Domenica OFFERTA Questo ristorante aperto da circa 3 anni nel quartiere Africano è stato per noi una piacevole scoperta. Lo chef è Stefano Intraligi, allievo di Heinz Beck, il quale propone una cucina creativa ben fatta e, merito non da poco, a prezzi accessibili a tutti. Il menù si apre con dei percorsi che vanno dai 39 ai 59 euro, dove il cliente può scegliere i piatti direttamente dalla carta, per poi proseguire con il degustazione “Art Gallery” da 50 euro che prevede 10 portate al buio a fantasia dello chef. Dopo degli sfiziosi appetizer ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022)Via Scirè, 18 – 00199Tel. 393/8902073 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 14/20€, primi 18/22€, secondi 24/26€, dolci 10/12€ Chiusura: Domenica OFFERTA Questo ristorante aperto da circa 3 anni nel quartiere Africano è stato per noi una piacevole scoperta. Lo chef è Stefano Intraligi, allievo di Heinz Beck, il quale propone una cucina creativa ben fatta e, merito non da poco, a prezzi accessibili a tutti. Il menù si apre con dei percorsi che vanno dai 39 ai 59 euro, dove il cliente può scegliere i piatti direttamente dalla carta, per poi proseguire con il degustazione “Art Gallery” da 50 euro che prevede 10 portate al buio a fantasia dello chef. Dopo degli sfiziosi appetizer ...

