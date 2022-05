Draghi eviti l'editto ucraino contro la Berlinguer: Sallusti, l'errore che può costare carissimo al premier (Di martedì 10 maggio 2022) Pare che la Rai voglia chiudere Cartabianca, il programma di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer famoso anche per gli a volte surreali duetti a tutto campo con lo scrittore montanaro Mauro Corona. La decisione non sarebbe legata ai risultati di ascolti, peraltro buoni, bensì alle eccessive libertà politiche che la conduttrice si è presa rispetto alla sinistra di governo, soprattutto sul tema della guerra in Ucraina e in particolare all'eccessivo spazio concesso ad Alessandro Orsini, il professore nemico dell'Occidente e accusato di essere filo putiniano. Ovvio che la linea Berlinguer non piaccia ad Enrico Letta, che di Rai Tre si ritiene il padrone, né sia gradita a Mario Draghi, che in quanto capo del governo della Rai in un certo senso è il padrone. Ed è pure ovvio che ciò che non piace a Letta e a Draghi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Pare che la Rai voglia chiudere Cartabianca, il programma di Rai Tre condotto da Biancafamoso anche per gli a volte surreali duetti a tutto campo con lo scrittore montanaro Mauro Corona. La decisione non sarebbe legata ai risultati di ascolti, peraltro buoni, bensì alle eccessive libertà politiche che la conduttrice si è presa rispetto alla sinistra di governo, soprattutto sul tema della guerra in Ucraina e in particolare all'eccessivo spazio concesso ad Alessandro Orsini, il professore nemico dell'Occidente e accusato di essere filo putiniano. Ovvio che la lineanon piaccia ad Enrico Letta, che di Rai Tre si ritiene il padrone, né sia gradita a Mario, che in quanto capo del governo della Rai in un certo senso è il padrone. Ed è pure ovvio che ciò che non piace a Letta e a...

fontaniniandre1 : @sjcarjo1 @loziovale @2111Ludovyca @FedericoPisci @lageloni Sovranità e indirizzo politico spettano al parlamento,… - VeniAbbatinali : @Lukid_23 @Maumol Senza Draghi, il prossimo governo ci porterà al default a meno che gli italiani rinsaviscano e vo… - Monica59374295 : @FrancescoLollo1 Ciao Francesco non dico che Draghi stia salvando l'Italia ma sta facendo quanto a lui possibile, r… - Gabriel12349955 : Draghi eviti di fare il primo della classe e con più umiltà e onesta’pensi all’economia del paese che per nostra disgrazia sta guidando - Leonida2022 : @ritafrediani @simosim27051969 Lo deve dire draghi cosa ha in mente. Non può mandare armi senza una politica che ev… -