Covid, il segreto delle forme asintomatiche? E’ scritto nel patrimonio genetico. Nuovo studio targato Ceinge e Federico II (Di martedì 10 maggio 2022) Mutazioni genetiche rare che indeboliscono i geni coinvolti nei processi di attivazione del sistema immunitario predispongono a forme asintomatiche del Covid-19. Lo hanno dimostrato i ricercatori del Ceinge analizzando i campioni di DNA di circa 800 individui che erano stati contagiati dal virus SARS-CoV-2, ma che non avevano sviluppato sintomi gravi pur avendo fattori di rischio come l’età avanzata. Il gruppo diretto da Mario Capasso e Achille Iolascon, professori di genetica medica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e ricercatori del Ceinge, ha aggiunto un Nuovo tassello al complesso puzzle della predisposizione genetica ai diversi fenotipi clinici del Covid-19 con uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) Mutazioni genetiche rare che indeboliscono i geni coinvolti nei processi di attivazione del sistema immunitario predispongono adel-19. Lo hanno dimostrato i ricercatori delanalizzando i campioni di DNA di circa 800 individui che erano stati contagiati dal virus SARS-CoV-2, ma che non avevano sviluppato sintomi gravi pur avendo fattori di rischio come l’età avanzata. Il gruppo diretto da Mario Capasso e Achille Iolascon, professori di genetica medica dell’Università degli Studi di NapoliII e ricercatori del, ha aggiunto untassello al complesso puzzle della predisposizione genetica ai diversi fenotipi clinici del-19 con unopubblicato sulla prestigiosa rivista ...

CHEYENN38243607 : Ma quale segreto militare?! #covid_19 #Vaxassassini1 #Fuoridalcoro - grancetto : RT @a_meluzzi: Vaccino, 'il report sulla sicurezza coperto da segreto militare': choc in Italia, cosa ci nascondono - lorenzmariapia : RT @a_meluzzi: Vaccino, 'il report sulla sicurezza coperto da segreto militare': choc in Italia, cosa ci nascondono - Sbrn65 : RT @a_meluzzi: Vaccino, 'il report sulla sicurezza coperto da segreto militare': choc in Italia, cosa ci nascondono - ierogamos : RT @a_meluzzi: Vaccino, 'il report sulla sicurezza coperto da segreto militare': choc in Italia, cosa ci nascondono -