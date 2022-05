Centrale geotermica in Val di Paglia, Franceschini ferma il progetto che minaccia l’area Unesco e passa la palla a Palazzo Chigi (Di martedì 10 maggio 2022) “Il ministro Franceschini ha firmato l’opposizione alla Centrale le Cascinelle in Val di Paglia e il conseguente ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stoppando di fatto la realizzazione della Centrale a reimmissione forzata dei fluidi geotermici in area termale, sulla buffer zone dell’area Unesco Val d’Orcia”. Il comunicato del Coordinamento Ecosistema Val d’Orcia, “il gruppo di lavoro di associazioni e cittadini, che lotta per mantenere, promuovere e sviluppare l’ambiente e i valori della Val d’Orcia e dei territori limitrofi”, ha strappato un sorriso a molti. Sindaci e Liste civiche, Gruppi e Partiti, Associazioni e Circoli, Club e Comitati, Parchi e Forum. Tutti al lavoro dal settembre 2019 per sventare la “Realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Il ministroha firmato l’opposizione allale Cascinelle in Val die il conseguente ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stoppando di fatto la realizzazione dellaa reimmissione forzata dei fluidi geotermici in area termale, sulla buffer zone delVal d’Orcia”. Il comunicato del Coordinamento Ecosistema Val d’Orcia, “il gruppo di lavoro di associazioni e cittadini, che lotta per mantenere, promuovere e sviluppare l’ambiente e i valori della Val d’Orcia e dei territori limitrofi”, ha strappato un sorriso a molti. Sindaci e Liste civiche, Gruppi e Partiti, Associazioni e Circoli, Club e Comitati, Parchi e Forum. Tutti al lavoro dal settembre 2019 per sventare la “Realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario e ...

