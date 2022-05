Buca il preservativo al compagno per restare incinta | condannata per stealthing

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 10 maggio 2022) La 39enne tedesca, accusata di, è statain Germania per violenza sessuale nei confronti di un 42enne con il quale aveva rapporti occasionali. Ora dovrà scontare 6 mesi di carcere. Ma in cosa consiste la pratica illegale dello? Loè la rimozione (o, come in questo caso, ilre) ilsenza consenso durante un rapporto sessuale. Nel caso riportato, la donna tedesca hato i preservativi del suoper provare a rimanere. Come riporta la stampa tedesca, secondo la ricostruzione delle autorità la coppia si incontrava regolarmente per degli incontri occasionali dall’inizio del 2021: la donna, però, come affermato dal tribunale regionale di Bielefeld, aveva iniziato a ...