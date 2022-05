Bologna, Orsolini ad un bivio: prendersi la leadership della squadra o andar via (Di martedì 10 maggio 2022) Il futuro di Riccardo Orsolini è in bilico. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport il giocatore vorrebbe diventare leader e uomo squadra, avendo anche dalla sua parte un rapporto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 10 maggio 2022) Il futuro di Riccardoè in bilico. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport il giocatore vorrebbe diventare leader e uomo, avendo anche dalla sua parte un rapporto...

Advertising

sportli26181512 : Bologna: il futuro di Orsolini dipende dalla sua volontà: Riccardo Orsolini dovrà scegliere se restare o no al Bolo… - Daniele7280 : @tvdellosport Tipo rigore non dato a al Bologna per fallo su orsolini e quello regalato nel derby di andata per il… - aquilarandagia3 : @BlackLockDown @erroriarbitrali magari dovresti pensare male del fallo su orsolini in Roma- Bologna - Sisifo1900 : @Car_0601 @DAZN_IT Col Bologna su orsolini rigore ed espulsione. Ieri ibanez casca da solo, giocatore fiorentina so… - NGarbatella : @DAZN_IT marelli si è incazzato altrettanto per la gomitata di ibanez su milinkovic al derby?dove era il var per il… -