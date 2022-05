Bimba ucraina in fuga dalla guerra ha una malattia rara: “salvata” dai medici di Pisa e di Massa (Di martedì 10 maggio 2022) In fuga dalla guerra una Bimba ucraina di tre mesi affetta da una rara malattia genetica, la sclerosi tuberosa, è stata curata con successo dalle équipe della Neurologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa e della Cardiologia pediatrica dell’Ospedale del Cuore di Massa della Fondazione Monasterio, ed è stata dimessa qualche giorno fa per proseguire le cure a casa. Bimba ucraina affetta da malattia genetica Dagli esami cardiaci effettuati a Massa, invece, sono risultati multipli rabdomiomi cardiaci. Una volta completata la diagnosi, la bambina è stata trattata farmacologicamente per l’epilessia e per i problemi cardiaci con un approccio multidisciplinare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Inunadi tre mesi affetta da unagenetica, la sclerosi tuberosa, è stata curata con successo dalle équipe della Neurologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara die della Cardiologia pediatrica dell’Ospedale del Cuore didella Fondazione Monasterio, ed è stata dimessa qualche giorno fa per proseguire le cure a casa.affetta dagenetica Dagli esami cardiaci effettuati a, invece, sono risultati multipli rabdomiomi cardiaci. Una volta completata la diagnosi, la bambina è stata trattata farmacologicamente per l’epilessia e per i problemi cardiaci con un approccio multidisciplinare ...

