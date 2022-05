Bandiera blu 2022 | in Campania sono 18 le località premiate | quali sono

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 10 maggio 2022)210 leche quest’anno hanno ottenuto laBlu dalla Fee, ong internazionale con sede in Danimarca, per un totale di 427 spiaggeper latà del mare e per i servizi. I Comuni premiati9 in più rispetto ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.