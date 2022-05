Alex Wyse e Luigi Strangis chiariscono: “Le cose che non ci siamo mai detti” (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo tante settimane di maretta tra Alex Wyse e Luigi Strangis è tornato il sereno, i due ultimamente hanno ripreso a parlare e a sorridersi. Maria De Filippi appena ha intravisto un terreno fertile è intervenuta per far chiarire definitivamente i due cantanti. Ieri durante il daytime di Amici gli alunni del talent mariano si sono confrontati ed hanno parlato del loro distacco. “Questa lontananza mi ha fatto soffrire, poi certo, uno ci fa l’abitudine. No non ci sono rimasto bene ovviamente. Io ho vissuto tanti rapporti con i miei amici e non sempre sono stati rose e fiori. – ha dichiarato Luigi – Ci stanno anche le incomprensioni. Spesso le incomprensioni sono dovute ai miei silenzi, a ciò che non dico. Non voglio dare la colpa ad Alex e basta. Questo allontanamento è colpa di tutti e ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo tante settimane di maretta traè tornato il sereno, i due ultimamente hanno ripreso a parlare e a sorridersi. Maria De Filippi appena ha intravisto un terreno fertile è intervenuta per far chiarire definitivamente i due cantanti. Ieri durante il daytime di Amici gli alunni del talent mariano si sono confrontati ed hanno parlato del loro distacco. “Questa lontananza mi ha fatto soffrire, poi certo, uno ci fa l’abitudine. No non ci sono rimasto bene ovviamente. Io ho vissuto tanti rapporti con i miei amici e non sempre sono stati rose e fiori. – ha dichiarato– Ci stanno anche le incomprensioni. Spesso le incomprensioni sono dovute ai miei silenzi, a ciò che non dico. Non voglio dare la colpa ade basta. Questo allontanamento è colpa di tutti e ...

