Zorzi e Stanzani, le dediche su Instagram per il primo anno d’amore (con foto inedita) (Di lunedì 9 maggio 2022) Una relazione importante, è quello che unisce Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani che celebrano il loro primo anno d’amore, non solo condividendo e dedicandosi parole d’amore importanti, ma anche mostrando ai fan una foto inedita scattata quasi un mese dopo l’inizio della loro love story. Un amore nato quando Zorzi è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip e mentre Stanzani era un concorrente di Amici di Maria De Filippi. Zorzi e Stanzani, la coppia celebra il primo anniversario Parole dolcissime, piene di sentimento, che raccontano di un amore grande e importante: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono scambiati ... Leggi su dilei (Di lunedì 9 maggio 2022) Una relazione importante, è quello che unisce Tommasoe Tommasoche celebrano il loro, non solo condividendo e dedicandosi paroleimportanti, ma anche mostrando ai fan unascattata quasi un mese dopo l’inizio della loro love story. Un amore nato quandoè uscito dalla casa del Grande Fratello Vip e mentreera un concorrente di Amici di Maria De Filippi., la coppia celebra ilanniversario Parole dolcissime, piene di sentimento, che raccontano di un amore grande e importante: Tommasoe Tommasosi sono scambiati ...

Advertising

zazoomblog : Tommaso Zorzi e Stanzani il primo anniversario: Mi rendi così felice - #Tommaso #Zorzi #Stanzani #primo - chiaxdlibyh : RT @fanpage: Un anno d'amore per #TommasoZorzi e #TommasoStanzani, il dolce scatto condiviso sui social - AnnamariaCerea : RT @gayit: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani festeggiano un anno d'amore: 'Mi hai reso così felice che non hai idea' - CarlaTZ1 : RT @gayit: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani festeggiano un anno d'amore: 'Mi hai reso così felice che non hai idea' - SergiPatrizia : RT @gayit: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani festeggiano un anno d'amore: 'Mi hai reso così felice che non hai idea' -