Uomini e donne, cicogna in arrivo per Federica Benincà: «Sorpresa: sono al 5° mese»

cicogna in arrivo per Federica Benincà. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato di essere al 5° mese di gravidanza, tramite un post Instagram. La 27enne torinese ha spiegato di aver tenuto riserbo fino ad ora sulla gestazione in quanto ha dovuto attraversare un periodo non semplice durante i primi mesi di dolce attesa. Non ha fornito ulteriori dettagli sui problemi riscontrati. Quel che conta è però che ora sta bene ed è al settimo cielo assieme al suo compagno, Ettore Gliozzi, professione calciatore. «Sorpresa! – scrive Federica nel post -. Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: MAMMA E PAPÀ TI ASPETTANO». «La nostra felicità è ...

