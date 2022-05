Ultime Notizie – Internazionali d’Italia 2022, Sonego eliminato: risultati degli italiani (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022 in corso a Roma al Foro Italico. Il tennista azzurro è stato sconfitto dal canadese Denis Shapovalov, numero 13 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-5), 3-6, 6-3 in tre ora e 10 minuti di gioco. Fuori anche il giovane Flavio Cobolli. Il toscano è stato battuto in un match molto equilibrato dallo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora a 51 minuti. Nel tabellone femminile, out Martina Trevisan. La numero 82 al mondo è stata sconfitta della cinese Shuai Zhang, numero 42 del ranking Wta, in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzoè statoal primo turnoin corso a Roma al Foro Italico. Il tennista azzurro è stato sconfitto dal canadese Denis Shapovalov, numero 13 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-5), 3-6, 6-3 in tre ora e 10 minuti di gioco. Fuori anche il giovane Flavio Cobolli. Il toscano è stato battuto in un match molto equilibrato dallo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora a 51 minuti. Nel tabellone femminile, out Martina Trevisan. La numero 82 al mondo è stata sconfitta della cinese Shuai Zhang, numero 42 del ranking Wta, in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

