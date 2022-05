Ultime Notizie – Covid oggi Veneto, 1.119 contagi e 2 morti: bollettino 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 1.119 i nuovi contagi da Covid in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 9 maggio. Si registrano inoltre altri 2 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.702.540, mentre gli attualmente positivi sono 57.095. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.517. Negli ospedali veneti sono ricoverate 505 persone in area medica e 26 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 116. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 1.119 i nuovidain, secondo i dati dell’ultimodi, 9. Si registrano inoltre altri 2. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.702.540, mentre gli attualmente positivi sono 57.095. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.517. Negli ospedali veneti sono ricoverate 505 persone in area medica e 26 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 116. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

