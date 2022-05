Ucraina, Kiev: "226 bambini uccisi da inizio guerra" (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Sono 226 i bambini uccisi e almeno 415 rimasti feriti dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino precisando che a seguito dei bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate della Russia 1.635 istituzioni educative sono state danneggiate, 126 delle quali sono state completamente distrutte. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Sono 226 ie almeno 415 rimasti feriti dall'dellain. Lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino precisando che a seguito dei bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate della Russia 1.635 istituzioni educative sono state danneggiate, 126 delle quali sono state completamente distrutte.

