Turquoise Carpet, cerimonia di apertura Eurovision 2022: sfilano Mahmood e Blanco, Achille Lauro ed Emma Muscat (Di lunedì 9 maggio 2022) A Torino va in scena la cerimonia di apertura di Eurovision 2022. Il Song Contest internazionale, che quest'anno si svolge in Italia, srotola il tappeto turchese per accogliere tutti gli artisti che si esibiranno nei prossimi giorni in rappresentanza dei rispettivi Paesi in gara. Ben tre coloro che nel mercato italiano sono ben noti. Non solo la coppia composta da Mahmood e Blanco che rappresenta il nostro Paese dopo il trionfo a Sanremo con Brividi, ma anche Achille Lauro ed Emma Muscat. Achille Lauro è infatti in gara per la Repubblica di San Marino e promette di dare aspra battaglia ai nostri rappresentanti, così come Emma Muscat – che ...

