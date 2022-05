Tennis: Atp. Alcaraz vola in sesta piazza, Berrettini 8°, Sinner 13° (Di lunedì 9 maggio 2022) Variazioni nel ranking mondiale, Djokovic sempre al comando su Medvedev ROMA - Carlos Alcaraz trionfa al Masters 1000 di Madrid e si porta per la prima volta in sesta posizione nella classifica ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Variazioni nel ranking mondiale, Djokovic sempre al comando su Medvedev ROMA - Carlostrionfa al Masters 1000 di Madrid e si porta per la prima volta inposizione nella classifica ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo Novak Djokovic, anche Alexander Zverev si inchina a Carlos Alcaraz. Il baby fenomeno spagnolo ha così conquist… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, CARLOS ALCARAZ ANNUNCIA FORFAIT AL TORNEO Lo spagnolo si ferma per un problema alla cavi… - Ilsuperbo89 : Tantissimi ????per #Zverev che ha espresso nel migliore dei modi come si sono svolti i fatti. Meno entusiasmo e parag… - Radio1Rai : #Tennis Lunedì di partenza per gli Internazionali BNL d'Italia con tanti Azzurri in campo al Foro italico di Roma e… - Bea_Mary84 : Amici amanti del tennis un #MariannaPerIlSociale per voi oggi ?? Dal 13 al 20 Novembre 2022 il PalaAlpitour di Torin… -