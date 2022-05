Spinazzola, fine dell'incubo: di nuovo in campo dopo l'infortunio al tendine (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA - fine dell'incubo, Leonardo Spinazzola può tornare a sorridere. dopo tanti mesi passati a recuperare dall'infrotunio al tendine d'Achille, il terzino giallorosso è tornato in campo negli ultimi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA -, Leonardopuò tornare a sorridere.tanti mesi passati a recuperare dall'infrotunio ald'Achille, il terzino giallorosso è tornato innegli ultimi ...

Advertising

MEANDMOURINHO : RT @AliprandiJacopo: La bellissima notizia della serata del Franchi è il ritorno in campo di #Spinazzola. Leonardo non giocava una partit… - WingedMind7 : RT @AliprandiJacopo: La bellissima notizia della serata del Franchi è il ritorno in campo di #Spinazzola. Leonardo non giocava una partit… - seelalleero : RT @AliprandiJacopo: La bellissima notizia della serata del Franchi è il ritorno in campo di #Spinazzola. Leonardo non giocava una partit… - NullaDeNiente : RT @AliprandiJacopo: La bellissima notizia della serata del Franchi è il ritorno in campo di #Spinazzola. Leonardo non giocava una partit… - FantaMasterApp : ???? Il ritorno in campo di #Spinazzola ,tra gli applausi del Franchi, è qualcosa che fa bene al calcio. Fine del cal… -