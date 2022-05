Salone Risparmio: al via domani, balzo iscritti a 14.500 (Di lunedì 9 maggio 2022) Uno sviluppo economico sostenibile e digitale che mette al centro le persone, il capitale umano. E' questa la principale sfida del futuro a cui vuole rispondere il Salone del Risparmio 2022, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Uno sviluppo economico sostenibile e digitale che mette al centro le persone, il capitale umano. E' questa la principale sfida del futuro a cui vuole rispondere ildel2022, che ...

Advertising

bizcommunityit : Salone Risparmio: al via domani, balzo iscritti a 14.500 - Risparmio & #Investimenti #sgr - fisco24_info : Salone Risparmio: al via domani, balzo iscritti a 14.500: Faro su uno sviluppo economico 'umano, responsabile e dig… - AleGaetani : ?? Torna Il @salonerisparmio ?? Organizzato da @Assogestioni si terrà al @MiCoMilano il 10-11-12 Maggio 22. ?????? Co… - paninoelistino : Attenzione all’eccesso di negatività di breve. Con il Salone del Risparmio in #Borsa può arrivare anche un bel rim… - takethedate : RT @ItaSIF: #Savethedate ??10/05 ?12:30-13:15 ??“Da vent’anni in cammino verso il futuro: il Forum per la Finanza Sostenibile si racconta”??In… -