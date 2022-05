“Questo come lo spieghi?”. UeD, Riccardo Guarnieri con le spalle al muro su Ida Platano (Di lunedì 9 maggio 2022) Riccardo Guarnieri e Ida Platano ancora sotto la lente di ingrandimento dei fan di Uomini e Donne. Nonostante le rassicurazioni le cose non tornano. Nei giorni scorsi a parlare era stata Maria Grazia che con Riccardo ha chiuso dopo pochi giorni. La dama ha parlato a 360 gradi della sua esperienza nel dating mettendo l’accento sui personaggi più chiacchierati. Da Diego Tavani ad Armando Incarnato, a sua volta al centro di violente polemiche nelle settimane scorse, fino alla coppia più discussa in assoluto. Appunto Riccardo Guarnieri e Ida Platano. “Armando mi aveva colpita fin da subito, ma alla fine non ci sono mai uscita” ha spiegato Maria Grazia. Di Diego, il quale ha da poco abbandonato lo studio con Aneta, ha invece detto: “A livello personale la cosa non mi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)e Idaancora sotto la lente di ingrandimento dei fan di Uomini e Donne. Nonostante le rassicurazioni le cose non tornano. Nei giorni scorsi a parlare era stata Maria Grazia che conha chiuso dopo pochi giorni. La dama ha parlato a 360 gradi della sua esperienza nel dating mettendo l’accento sui personaggi più chiacchierati. Da Diego Tavani ad Armando Incarnato, a sua volta al centro di violente polemiche nelle settimane scorse, fino alla coppia più discussa in assoluto. Appuntoe Ida. “Armando mi aveva colpita fin da subito, ma alla fine non ci sono mai uscita” ha spiegato Maria Grazia. Di Diego, il quale ha da poco abbandonato lo studio con Aneta, ha invece detto: “A livello personale la cosa non mi ha ...

