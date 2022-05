Previsioni 2022-2027: in Europa voleranno i consumi di gelati healthy e vegan (Di lunedì 9 maggio 2022) MILANO – Il mondo del gelato è in continua evoluzione. Secondo lo Europe Ice Cream Market April 2022, infatti, in Europa nei prossimi 5 anni aumenterà in maniera esponenziale la richiesta di gelati a basso contenuto di grassi, realizzati con ingredienti naturali e allo stesso tempo gustosi. In più tra il 2022 e il 2027 si prevede una crescita di circa il 4,87% del mercato europeo dello stesso alimento congelato. A causa di un evidente incremento delle malattie legate allo stile di vita come l’obesità e il diabete, le persone richiedono sempre più gelati prodotti con ingredienti a basso contenuto calorico e naturale. Per questo Tonitto 1939, azienda n° 1 in Italia per il Sorbetto e nei gelati senza zucchero, in vista dell’estate 2022 ha realizzato lo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) MILANO – Il mondo del gelato è in continua evoluzione. Secondo lo Europe Ice Cream Market April, infatti, innei prossimi 5 anni aumenterà in maniera esponenziale la richiesta dia basso contenuto di grassi, realizzati con ingredienti naturali e allo stesso tempo gustosi. In più tra ile ilsi prevede una crescita di circa il 4,87% del mercato europeo dello stesso alimento congelato. A causa di un evidente incremento delle malattie legate allo stile di vita come l’obesità e il diabete, le persone richiedono sempre piùprodotti con ingredienti a basso contenuto calorico e naturale. Per questo Tonitto 1939, azienda n° 1 in Italia per il Sorbetto e neisenza zucchero, in vista dell’estateha realizzato lo ...

Advertising

Lopinionista : Previsioni 2022-2027: in Europa voleranno i consumi di gelati healthy e vegan - Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 9 maggio 2022 - RSD_studiodelta : ???? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, lunedì 9 maggio 2022 ?? - telodogratis : Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2022, le previsioni segno per segno - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2022, le previsioni segno per segno -