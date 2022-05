Advertising

Il Faro online

Tra le isole da connettere Pantelleria, Lampedusa,, le Tremiti, Favignana e Lipari Andare in ...e dell'intera comunità scolastica. Analogamente agli altri casi, come i comuni gli ...... mentre in Italia i nostri "detenuti politici" soggiornano al confino a. Fra i tanti, a me ... Davanti a lui gliche abitualmente affollavano le sue lezioni private del pomeriggio. Io ... Ponza, studenti a lezione di "legalità ambientale" In merito al focolaio di contagi da Covid registratosi nelle scuole medie dell’Isc di Petritoli (comprensivo dei plessi di Montottone e Ponzano di Fermo) dal ritorno dalla settimana verde e gita ...Si tratta di studenti delle classi seconde e terze che frequentano i plessi di Petritoli, Montottone e Ponzano di Fermo. Tutti hanno partecipato alla ‘Settimana verde’. A loro si aggiunge un numero ...