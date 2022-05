Napoli, le scelte per la Champions: Osimhen finanzia il mercato? (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Napoli con il terzo posto pensa già al mercato in ottica Champions: Osimhen potrebbe finanziarlo? Il Napoli pensa già al futuro dopo l’ormai raggiunto terzo posto. A finanziare il mercato del Napoli potrebbe esserci la cessione di Osimhen? La richiesta degli azzurri è di 110 milioni e il Manchester United ha mostrato i primi segnali di interessamento. La cessione del nigeriano potrebbe rimpinguare le casse e finanziare così il mercato. L’idea numero uno per l’attacco è Scamacca, mentre per la mediana si pensa a Svanberg del Bologna e Barak del Verona. Dietro il primo nome è quello di Ostigard. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilcon il terzo posto pensa già alin otticapotrebberlo? Ilpensa già al futuro dopo l’ormai raggiunto terzo posto. Are ildelpotrebbe esserci la cessione di? La richiesta degli azzurri è di 110 milioni e il Manchester United ha mostrato i primi segnali di interessamento. La cessione del nigeriano potrebbe rimpinguare le casse ere così il. L’idea numero uno per l’attacco è Scamacca, mentre per la mediana si pensa a Svanberg del Bologna e Barak del Verona. Dietro il primo nome è quello di Ostigard. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

EMO_1908 : @27Giacomo Più che altro quest'anno non c'erano competitor di livello e infatti è stato un campionato al ribasso. È… - michele_zeno : @Torrenapoli1 Gianluca il Napoli ha bisogno di rifondare e programmare bene… ho timore che nn tutte le scelte possa… - infoitsport : Primavera 1, SPAL-Napoli: le formazioni ufficiali. Le scelte di Frustalupi - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #SerieA | Le scelte ufficiali di #Juric e #Spalletti per #TorinoNapoli - GoldelNapoli : Le scelte dei due tecnici per il match di #SerieA -