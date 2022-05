(Di lunedì 9 maggio 2022) Tic Tac Per Bergamo il primo vero concerto dopo due anni di pandemia: Francescoha chiuso il suo tour in piazzale Alpini. Lo abbiamo intervistato. Video.

Advertising

webecodibergamo : Un nuovo video e una nuova intervista di Tic Tac. Questa volta a Francesco Motta che ha chiuso il suo tour a Bergam… -

L'Eco di Bergamo

...la diffusione di principi come l'inclusione e l'integrazione fondamentali per il pieno ... confcommercio di Pisa, regione Toscana, comune di Genova, regione Liguria, comune didi ...Importante l'apporto di Lorenzo Codarin , che in alcuni frangenti è risultato decisivo... La differenza tra i quarti e le partite con Santa Croce Ora siamo più rodati: conio ... Motta: «Attraverso la poesia mi immagino il futuro» GALATINA - Sarà ospite della rassegna letteraria “Dammi una L – libri, linguaggio e libertà”, organizzata dal Comune di Galatina attraverso l’assessorato alla cultura, il libro “La scaletta rossa. Una ...Proseguendo sulla SS 113, i ciclisti attraverseranno, poi, il Comune di Pace del Mela ... Chianchitta e Trappitello (frazioni del Comune di Taormina), nonché i Comuni di Graniti, Motta Camastra, ...