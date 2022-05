Monreale | Domani | l’inaugurazione della mostra di pittura | “Sulle dolci ali della fiaba Emozioni cromatiche fra realtà ed immaginazione”

(Di lunedì 9 maggio 2022)– Martedì 10 maggio alle ore 10:00, presso la Casa di Cultura Santa Caterina verrà inaugurata ladialifraed” dell’artista tedesco Christian Tschierske Zitschi nach ART des Hauses. L’esposizione è curata da Giampaolo Trotta e patrocinata dal Comune di. CHRISTIAN TSCHIERSKE è nato nel 1983 a Bad Salzungen, in Turingia. Vive e lavora a Lipsia in Sassonia. Ha frequentato i corsi di Urs Regli. Crea opere impiegando materiali e mezzi il più semplici possibili, così che anche un bambino può comprenderle ed esserne coinvolto, sebbene i suoi quadri vogliano parlare a tutti, ...

