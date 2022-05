Advertising

Calciomercatonews.com

... nella ripresa ha letteralmentea livello di testa, non è mai riuscito a spaventare ... Danilo, De Ligt, Rugani (78' Dybala), De Sciglio, Cuadrado, Arthur, Rabiot, Locatelli, Vlahovic,...Futuro da scrivere dunque per Alvarocosì come per Paulo Dybala. L'argentino ha un contratto ... Come detto, i blaugrana non hanno ancorae sperano di riuscire a rinnovare il contratto ... Mollato Morata, arriva il super bomber Alvaro Morata è stato vicinissimo ad un passo al trasferimento a gennaio al Barcellona: ora il club spagnolo è vicino ad un colpo da urlo Un cambio di rotta per il Barcellona: Xavi avrebbe individuato ...La Juventus prende due gol incredibili a Genova e perde, ma la croce va divisa equamente con tutta la squadra e soprattutto con l'attacco che ha sbagliato quello che un reparto offensivo non ...