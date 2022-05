Milan, presentata la campagna abbonamenti per la stagione 2022-23 (Di lunedì 9 maggio 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha lanciato la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2022-23. Una scelta che segue la riapertura graduale degli stadi e che permetterà ai tifosi rossoneri di assicurarsi il proprio posto a San Siro. A partire da lunedì 16 maggio, i sostenitori del Milan potranno acquistare l’abbonamento valido per 20 partite (le 19 di Serie A in casa e quella di ottavi di finale di Coppa Italia). “I tifosi rossoneri potranno finalmente riappropriarsi di un pezzo di normalità: tornare ad ottenere il proprio posto a sedere e vivere tutte le emozioni delle gare casalinghe del Milan, insieme a tutta la famiglia rossonera” si legge nel comunicato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha lanciato la nuovaper la-23. Una scelta che segue la riapertura graduale degli stadi e che permetterà ai tifosi rossoneri di assicurarsi il proprio posto a San Siro. A partire da lunedì 16 maggio, i sostenitori delpotranno acquistare l’abbonamento valido per 20 partite (le 19 di Serie A in casa e quella di ottavi di finale di Coppa Italia). “I tifosi rossoneri potranno finalmente riappropriarsi di un pezzo di normalità: tornare ad ottenere il proprio posto a sedere e vivere tutte le emozioni delle gare casalinghe del, insieme a tutta la famiglia rossonera” si legge nel comunicato. SportFace.

SPIRIT DE MILAN GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA Mercoledì 11 maggio allo Spirit de Milan prende vita LA CASA DEL ROCK in una straordinaria serata durante la quale sarà possibile ascoltare il suono originale di alcuni degli oltre 400 strumenti colle ...