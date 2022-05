Mara Maionchi | tutto quello che non sai sulle figlie

Leggi su formatonews

(Di lunedì 9 maggio 2022)che non saisue: eccole, davvero da non credere le curiosità su di loro. Competente, simpatica, energica e spesso irriverente,è sicuramente un personaggio conosciuto nel mondo della musica e non solo; l’81enne bolognese si è fatta amare dal pubblico grazie a diversi programmi, in particolare col talent show X-Factor. Le duedi: ecco cosa fanno.Nella vita privata, la produttrice discografica ha costruito una famiglia insieme ad Alberto Salerno, che ha sposato nel lontano ’76; avete mai visto le sue due? Eccole....