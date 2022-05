L’Italia riapre l’ambasciata a Kiev

(Di lunedì 9 maggio 2022)ha riaperto la sua ambasciata ae da “lunedì 18 Aprile è pienamente operativa”. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “La riapertura della nostra Ambasciata arappresenta per noi un momento emozionante e di speranza ad oltre cinquanta giorni di distanza dall’inizio del conflitto. Come evidenziato dal Ministro degli Esteri Di Maio, la riapertura della nostra sede è un gesto simbolico ma che queste Autorità apprezzano molto. Oggi ci sentiamo ancora più vicini al Governo e al popolo ucraino e continueremo ad assistere al meglio i nostri connazionali”. Queste le parole di Pier Francesco Zazo. Il ritorno del diplomatico italiano era atteso subito dopo Pasqua, ma l’ambasciatore “è già operativo e dalla prossima settimana sarà al lavoro con le istituzioni ucraine per la diplomazia e ...

Advertising

myfruit : #PennyMarket #Italia, proseguono acquisizioni e crescita. Riapre l’ex store Leader Price di #Gravedona (Como). In… - annamar_65 : RT @pieroomega: L'Italia dei cazzari governativi blocca l'importazione del gas dalla #Russia, ma riapre 4 centrali a carbone x sopperire al… - silvano73068906 : RT @pieroomega: L'Italia dei cazzari governativi blocca l'importazione del gas dalla #Russia, ma riapre 4 centrali a carbone x sopperire al… - CarloneDaniela : RT @pieroomega: L'Italia dei cazzari governativi blocca l'importazione del gas dalla #Russia, ma riapre 4 centrali a carbone x sopperire al… - pieroomega : L'Italia dei cazzari governativi blocca l'importazione del gas dalla #Russia, ma riapre 4 centrali a carbone x sopp… -

... 26 - 24) nella tana della Sir Safety Conad Perugia, che...Lube in campo con De Cecco al palleggio in diagonale con'opposto ... I 2 ace finali di Leon piegano le gambe ai campioni d'(25 - ...... incontro con moglie Zelensky/'ambasciata Usa a Kiev Il frontman Bono Vox e il chitarrista The Edge si sono così esibiti nel pomeriggio di domenica 8 maggio (alle ore 13 in, ndr) ...