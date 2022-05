Advertising

LALAZIOMIA : Lega, De Siervo: 'Quello di quest'anno è un grande risultato, Serie A tra le leghe emergenti' - sportli26181512 : Lega, De Siervo: 'Quello di quest'anno è un grande risultato, Serie A tra le leghe emergenti': L'ad della Lega Luig… - LAROMA24 : Lega Serie A, De Siervo: «Campionato incerto, grandissimo risultato» #AsRoma - infoitsport : Inter, Brozovic mvp di aprile secondo la Lega. L'ad De Siervo: 'Prototipo del playmaker moderno' - sportli26181512 : #Inter, #Brozovic è il miglior giocatore del mese di aprile in #SerieA: Commenta così l'ad di Lega #SerieA De Sierv… -

TUTTO mercato WEB

In questa stagione abbiamo voluto dedicarla a un tema importante come la lotta al razzismo - ha dichiarato l'ad dellaserie A, Luigi De- . Siamo contenti che le finali del torneo possano ...... Federica Cipolat Mis, a dimostrazione dell'impegno continuo dellain ambito CSR - ha dichiarato Luigi De, Amministratore Delegato diSerie A - . Un vivo ringraziamento alle società ... De Siervo: "Serie A fra le leghe emergenti. Quello di quest'anno è un grandissimo risultato" De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, parla di Juventus-Inter, trasmessa in oltre 170 paesi in tutto il mondo.Viaggiano dirette a Roma le 8 squadre finaliste del torneo giovanile di calcio a 7, promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo ... lotta alle discriminazioni – ha dichiarato Luigi De Siervo, ...