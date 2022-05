La stella a 5 punte è nell’ascensore del Tg2 da oltre un anno. La ricostruzione con le foto social delle conduttrici Moreno e Leitner (Di lunedì 9 maggio 2022) La stella a cinque punte denunciata nell’ascensore della palazzina che ospita il Tg2 era lì da mesi, forse un anno: la si vede in un selfie pubblicato su Instagram dalla conduttrice Manuela Moreno, risalente all’aprile 2021, scattato nell’ascensore della sede Rai di Saxa Rubra a Roma. Se venisse confermato che il simbolo delle Brigate rosse si trova lì già da tempo, cadrebbe il nesso di causa-effetto con la partecipazione del direttore del telegiornale Gennaro Sangiuliano alla convention di Fratelli d’Italia a Milano, come era stato ricostruito in un primo momento nelle ore scorse (con relativa serie di dichiarazioni di solidarietà da tutte le forze politiche). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Laa cinquedenunciatadella palazzina che ospita il Tg2 era lì da mesi, forse un: la si vede in un selfie pubblicato su Instagram dalla conduttrice Manuela, risalente all’aprile 2021, scattatodella sede Rai di Saxa Rubra a Roma. Se venisse confermato che il simboloBrigate rosse si trova lì già da tempo, cadrebbe il nesso di causa-effetto con la partecipazione del direttore del telegiornale Gennaro Sangiuliano alla convention di Fratelli d’Italia a Milano, come era stato ricostruito in un primo momento nelle ore scorse (con relativa serie di dichiarazioni di solidarietà da tutte le forze politiche). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela ...

