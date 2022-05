Kendrick Lamar si trasforma in Will Smith, Kanye West e molti altri nel suo nuovo video (Di lunedì 9 maggio 2022) La stagione di Kendrick Lamar è ufficialmente iniziata. Il tanto atteso quinto album del rapper, Mr. Morale & The Big Steppers, arriva finalmente venerdì 13 maggio, ma il nostro ha già dato il via al suo conto alla rovescia domenica, facendo uscire una nuova canzone e un video per il suo quinto “The Heart Part”. Il filmato inizia in modo abbastanza semplice, con Lamar che rappa guardando leggermente fuori campo su uno sfondo marrone: "Mentre invecchio, mi rendo conto che la vita è prospettiva". La frase, unita a un messaggio che compare prima dell'inizio di The Heart Part 5 ("Io sono tutti noi"), assume un significato diverso intorno al minuto 1:45 quando Lamar si gira verso la telecamera e la sua faccia si trasforma in... quella di OJ Simpson. La cosa continua per tutto il resto ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) La stagione diè ufficialmente iniziata. Il tanto atteso quinto album del rapper, Mr. Morale & The Big Steppers, arriva finalmente venerdì 13 maggio, ma il nostro ha già dato il via al suo conto alla rovescia domenica, facendo uscire una nuova canzone e unper il suo quinto “The Heart Part”. Il filmato inizia in modo abbastanza semplice, conche rappa guardando leggermente fuori campo su uno sfondo marrone: "Mentre invecchio, mi rendo conto che la vita è prospettiva". La frase, unita a un messaggio che compare prima dell'inizio di The Heart Part 5 ("Io sono tutti noi"), assume un significato diverso intorno al minuto 1:45 quandosi gira verso la telecamera e la sua faccia siin... quella di OJ Simpson. La cosa continua per tutto il resto ...

