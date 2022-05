Iva Zanicchi al centro dello scontro tra Mughini e Sgarbi!

Leggi su formatonews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Iva– durante il Maurizio Costanzo Show – si è ritrovata in mezzo trae Sgarbi. Ecco cos’è successo. Nelle ultime ore non si è parlato d’altro. La lite tra Vittorio Sgarbi e Massimoè diventata virale nel giro di un batter d’occhio. I due presenti al Maurizio Costanzo Show nella puntata di mercoledì 4 maggio 2022 hanno dato il peggio di se tra urla, schiaffi e parolacce. ivaal maurizio costanzo show- webLa scintilla è scoccata dal racconto di Al Bano delle sue performance musicali nella Russia di Putin. “Ora il momento è cambiato”, il commento diche mette a tacere il cantante. Questo è bastato per accendere un caos in studio. Andiamo a vedere i dettagli. Litee Sgarbi: cosa è successo Una brutta pagina televisiva, ...