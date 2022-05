Incarichi libero-professionali, Campania è tra le regioni con le spese più alte (Di lunedì 9 maggio 2022) La Campania tra le regioni italiane con gli importi più elevati di uscite per quanto riguarda gli Incarichi per i libero-professionali di studi, ricerca e consulenza. È quanto emerge dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da regioni e capoluoghi di Provincia. La Calabria è la Regione italiana che, in valore assoluto, detiene il record per le spese sostenute per Incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza: 2.388.601,23 euro nel 2020. Tanto da essere annoverata fra le tre regioni detentrici del rating ‘C’; subito dopo fra le ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 9 maggio 2022) Latra leitaliane con gli importi più elevati di uscite per quanto riguarda gliper idi studi, ricerca e consulenza. È quanto emerge dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 dae capoluoghi di Provincia. La Calabria è la Regione italiana che, in valore assoluto, detiene il record per lesostenute perdi studi, ricerca e consulenza: 2.388.601,23 euro nel 2020. Tanto da essere annoverata fra le tredetentrici del rating ‘C’; subito dopo fra le ...

Advertising

SacramentoPa : @MarcoReNer_azz @maumou72 Non ho mai capito perché non è stata mai presa in considerazione l’entrata di uno dei… - AUSLRomagna : farmacisti per attuazione progetto aziendale 'buon uso del farmaco 2022-2023: farmacista counselor' - infoitsalute : Medici pronto soccorso: si selezionano per incarichi «libero professionali» in tutto il Trentino - ninda1952 : RT @ildolomiti: #Sanità, turni a rischio nei Pronto soccorso in Trentino: l'Apss cerca medici a cui affidare incarichi libero professionali… - ildolomiti : #Sanità, turni a rischio nei Pronto soccorso in Trentino: l'Apss cerca medici a cui affidare incarichi libero profe… -