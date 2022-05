Il Milan campione d’Italia già domenica? Tre combinazioni per festeggiare nella prossima giornata

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 maggio 2022) Colpo grosso delsul campo dell’Hellas Verona, il blitz della 36esimadel campionato di Serie A avvicina tantissimo i rossoneri alla vittoria dello scudetto. La gara si è conclusa sul risultato di 1-3, i rossoneri sono stati in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Faraoni con la doppietta di Tonali e il gol di Florenzi. Prestazione eccezionale dell’attaccante Leao, autore di due assist. La squadra di Stefano Pioli è tornata in testa alla classifica del campionato di Serie A e guida la graduatoria con due punti di vantaggio sull’Inter. Ilsi gioca tutto nelle prossime due partite: la gara casalinga contro l’Atalanta e quella in trasferta contro il Sassuolo. L’Inter, invece, dovrà vedersela contro il Cagliari e la Sampdoria. Al Diavolo mancano 4 punti per essere sicuro dello scudetto, ma i rossoneri potrebbero ...