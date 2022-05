Il 9 maggio dell’Italia | Aldo Moro | l’Europa e la pace

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 9 maggio 2022) Lunedì 9il ricordo del ritrovamento in Via Caetani a Roma del cadavere di, ucciso dalle Brigate Rosse. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori col presidente della Camera, Roberto Fico. A Cinisi (Palermo) eventi per ricordare Peppino Impastato, il militante di sinistra barbaramente assassinato dalla mafia. A ricordare, 61 anni, uno deiri statisti italiani del XX secolo, anche i partiti politici. In Via Caetani una delegazione del PD. Il 9non è solo la Festa dele quella della vittoria dell’Urss contro il nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. In Italia si celebra il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo interno e internazionale: i partiti politici ...