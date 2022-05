Fognini-Thiem in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Fabio Fognini incontrerà l’austriaco Dominic Thiem nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2022, di scena a Roma. Sorteggio che può nascondere delle insidie ma nel complesso positivo per il ligure, opposto ad un avversario che non ha ancora vinto un match nel 2022. Ovviamente sottovalutare un campione slam come Thiem sarebbe una follia, ma secondo i bookmakers sarà Fabio a scendere in campo con i favori del pronostico, anche in virtù del sostegno del pubblico. Thiem è 0-4 in stagione, ma conduce 3-1 nei precedenti. Chi avrà la meglio sui campi del Foro Italico. SEGUI LA diretta LIVE IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Fognini e Thiem scenderanno in campo oggi ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Fabioincontrerà l’austriaco Dominicnel primo turno degli, di scena a Roma. Sorteggio che può nascondere delle insidie ma nel complesso positivo per il ligure, opposto ad un avversario che non ha ancora vinto un match nel. Ovviamente sottovalutare un campione slam comesarebbe una follia, ma secondo i bookmakers sarà Fabio a scendere in campo con i favori del pronostico, anche in virtù del sostegno del pubblico.è 0-4 in stagione, ma conduce 3-1 nei precedenti. Chi avrà la meglio sui campi del Foro Italico. SEGUI LALIVE IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo...

Advertising

zazoomblog : LIVE Fognini-Thiem ATP Roma 2022 in DIRETTA: sfida possibile per il ligure austriaco sulla via del recupero -… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Fognini affronta Thiem: la sfida su canale 20, - infoitsport : Fognini-Thiem, ATP Roma 2022: programma, orario, tv, streaming - zazoomblog : Fognini-Thiem ATP Roma 2022: programma orario tv streaming - #Fognini-Thiem #2022: #programma - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Fognini affronta Thiem: la sfida su canale 20, -