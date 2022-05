Fascisti a Dongo, l'ira delle Acli: 'Revanscismo dei nostalgici di Mussolini senza che le autorità lo impediscano' (Di lunedì 9 maggio 2022) Basta con il fascismo, i Fascisti e l'apologia di fascismo: le Acli rilevano con disappunto come "una volta di più fra Dongo e Giulino di Mezzegra sia andato in scena il solito spettacolo di ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) Basta con il fascismo, ie l'apologia di fascismo: lerilevano con disappunto come "una volta di più frae Giulino di Mezzegra sia andato in scena il solito spettacolo di ...

Mauro030 : RT @BeppeGiulietti: Quelli che erano in camicia nera a #dongo non sono fascisti,alzavano il braccio per indicare il buio e urlavano “luce,l… - unoenessunoe : Cortocircuito temporale.. i saluti fascisti a #Dongo #blob - MgraziaT : RT @ODNDItalia: Due fascisti di ritorno da #Dongo cercano di intimorire @Fabrizio_Baggi, Segretario regionale di @direzioneprc e responsabi… - globalistIT : - atlantidelibri : RT @BeppeGiulietti: Quelli che erano in camicia nera a #dongo non sono fascisti,alzavano il braccio per indicare il buio e urlavano “luce,l… -