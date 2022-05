F1 | Christian Horner | “Verstappen è stato perfetto | fortunati che la Ferrari non abbia sfruttato la Safety Car”

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 maggio 2022) È calato il sipario sul GP di Miami, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato della Florida l’olandese della Red Bull Maxsi è imposto davanti alle duedi Charles Leclerc e di Carlos Sainz. Una gara molto dura fisicamente per i piloti viste le temperature e l’evoluzione. Il riferimento è allaCar che ha reso ancor più emozionante l’ultima parte della corsa. La Red Bull, da questo punto di vista, si è rivelata più veloce della Rossa come passo gara, soprattutto con le gomme medie. Con le hard, invece, Leclerc èpiù competitivo, ma gli è mancato lo spunto per riprendersi la posizione chegli aveva tolto nelle prime battute del GP. La velocità in rettilineo però di Red Bull si è rivelata tale che Leclerc non ha avuto modo di realizzare questo ...