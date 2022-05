Eurovision Song Contest | Blanco e Mahmood sfilano sul turquoise carpet | ”Con Brividi vogliamo parlare della libertà di amare in ogni maniera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Grande festa, ieri 8 maggio, per l’inizio dell’a Torino. Suldell’imponente Reggia di Venaria, hanno sfilato tutti i rappresentanti dei Paesi in gara e, ovviamente, non sono mancatiche parteciperanno per l’Italia. I due, stilosi come sempre, si sono fermati ai microfoni dei giornalisti: “Il fatto che prima pioveva e ora è uscito il sole, già spacca”. Dice, che aveva già partecipato all’evento nel 2019, con Soldi: “Mi sembra sempre un po’ la prima volta anche se l’ho già fatto e poi stare in una città diversa dà sempre un po’ di adrenalina. Qui la gente ci ferma, ci carica, ci dice ‘tifiamo per voi’. Sono super felice di farlo qui nel nostro Paese”. Ancheè ...