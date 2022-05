Embargo petrolio russo? Giappone al G7: sì, ma senza fretta (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Giappone non cambia idea sull'Embargo del petrolio e del gas russo. Intervenendo alla riunione virtuale dei leader del G7, il primo ministro nipponico Fumio Kishida ha ribadito oggi che il distacco del Giappone dai rifornimenti di idrocarburi russi sarà un fatto lento, graduale, mentre Tokyo non ha in programma di abbandonare i progetti di sviluppo - Sakhalin-1, Sakhalin-2 e Arctic LNG-2 - assieme alla Russia. "Faremo passi per uscire dalle forniture (russe) in una maniera che minimizzi gli effetti avversi sulle vite e sugli affari dei Giapponesi, ma il nostro piano di mantenere gli interessi (nei progetti) resta immutato", ha puntualizzato il capo del governo di Tokyo. Kishida ha chiarito che il Giappone - terza economia del mondo - ha la necessità di contemperare ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilnon cambia idea sull'dele del gas. Intervenendo alla riunione virtuale dei leader del G7, il primo ministro nipponico Fumio Kishida ha ribadito oggi che il distacco deldai rifornimenti di idrocarburi russi sarà un fatto lento, graduale, mentre Tokyo non ha in programma di abbandonare i progetti di sviluppo - Sakhalin-1, Sakhalin-2 e Arctic LNG-2 - assieme alla Russia. "Faremo passi per uscire dalle forniture (russe) in una maniera che minimizzi gli effetti avversi sulle vite e sugli affari deisi, ma il nostro piano di mantenere gli interessi (nei progetti) resta immutato", ha puntualizzato il capo del governo di Tokyo. Kishida ha chiarito che il- terza economia del mondo - ha la necessità di contemperare ...

