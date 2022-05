Domani Napoli la portaerei Usa Truman: per i marinai visite a Pompei e all’Anfiteatro di S. M. Capua Vetere (Di lunedì 9 maggio 2022) Sarà Domani nel golfo di Napoli la portaerei Usa Truman. Si tratta della prima visita di una portaerei della Marina statunitense a Napoli negli ultimi sei anni e della seconda sosta in Italia dall’inizio del 2022 dopo la visita al porto di Trieste il 23 aprile scorso. L’arrivo della portaerei della classe Nimitz (che può ospitare a pieno regime fino a 5 650 persone: 3 500 marinai più 2 150 avieri), si legge nella nota Usa “è anche un’opportunità per consolidare i rapporti con uno dei Paesi fondatori della Nato nonché alleato cruciale”. “L’amicizia con l’Italia che ha contraddistinto questo dispiegamento non è seconda a nessuno – ha affermato il Contrammiraglio Curt Renshaw, comandante del Carrier Strike Group 8 -. La partnership tra il Carrier Strike ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) Sarànel golfo dilaUsa. Si tratta della prima visita di unadella Marina statunitense anegli ultimi sei anni e della seconda sosta in Italia dall’inizio del 2022 dopo la visita al porto di Trieste il 23 aprile scorso. L’arrivo delladella classe Nimitz (che può ospitare a pieno regime fino a 5 650 persone: 3 500più 2 150 avieri), si legge nella nota Usa “è anche un’opportunità per consolidare i rapporti con uno dei Paesi fondatori della Nato nonché alleato cruciale”. “L’amicizia con l’Italia che ha contraddistinto questo dispiegamento non è seconda a nessuno – ha affermato il Contrammiraglio Curt Renshaw, comandante del Carrier Strike Group 8 -. La partnership tra il Carrier Strike ...

