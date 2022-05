Cristiano Malgioglio, la rivelazione con cui fa tremare Achille Lauro: "Lo ho visto..." (Di lunedì 9 maggio 2022) Cristiano Malgioglio è pronto. Per la seconda volta sarà all'Eurovision Song Contest a Torino. Lì incontra i vincitori di Sanremo e dalla Fialdini, nella trasmissione “A ruota libera”, confessa: “Se vinceranno Mahmood e Blanco? Può succedere di tutto, già siamo andati a finire nelle televisioni di tutto il mondo, io in boxer e Gabriele in slip, guarda che meraviglia. Quest'anno non so cosa succederà, di tutto e di più vedrete. Un anno fa avevamo promesso che se avesse vinto l'Italia ci saremmo scambiati i vestiti, questa volta non posso dire cosa faremo è tutto top secret. StupenTo sarà bellissimo ve lo assicuro”. Poi ancora: “Ci sono delle canzoni che sono bellissimi, delle voci straordinarie, noi dobbiamo dare la vittoria a Mahmood e Blanco, ma io poco fa ho incontrato la voce più bella, quella di Sam, il cantante inglese. Questo ragazzo si è toccato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)è pronto. Per la seconda volta sarà all'Eurovision Song Contest a Torino. Lì incontra i vincitori di Sanremo e dalla Fialdini, nella trasmissione “A ruota libera”, confessa: “Se vinceranno Mahmood e Blanco? Può succedere di tutto, già siamo andati a finire nelle televisioni di tutto il mondo, io in boxer e Gabriele in slip, guarda che meraviglia. Quest'anno non so cosa succederà, di tutto e di più vedrete. Un anno fa avevamo promesso che se avesse vinto l'Italia ci saremmo scambiati i vestiti, questa volta non posso dire cosa faremo è tutto top secret. StupenTo sarà bellissimo ve lo assicuro”. Poi ancora: “Ci sono delle canzoni che sono bellissimi, delle voci straordinarie, noi dobbiamo dare la vittoria a Mahmood e Blanco, ma io poco fa ho incontrato la voce più bella, quella di Sam, il cantante inglese. Questo ragazzo si è toccato ...

