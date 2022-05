Cobolli-Brooksby in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Flavio Cobolli affronterà l’americano Jenson Brooksby al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Per lui si tratta dell’esordio assoluto nel tabellone principale di un Masters 1000. Gli organizzatori hanno deciso di premiarlo con una wild card dopo i grandi risultati dell’ultimo periodo. A fine marzo è arrivato il primo successo a livello Challenger a Zadar, un risultato che gli ha spalancato le porte della top 150. Il romano sta sempre più dimostrando di possedere le armi per potersela giocare contro i migliori, come si è potuto notare dalle sue recenti performance a Montecarlo e Belgrado. Non sarà un match facile contro il giovane statunitense, già fisso tra i primi cinquanta giocatori del mondo. Quest’anno è già arrivata una finale in quel di Dallas, a dimostrazione della pericolosità di ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Flavioaffronterà l’americano Jensonal primo turno degli. Per lui si tratta dell’esordio assoluto nel tabellone principale di un Masters 1000. Gli organizzatori hanno deciso di premiarlo con una wild card dopo i grandi risultati dell’ultimo periodo. A fine marzo è arrivato il primo successo a livello Challenger a Zadar, un risultato che gli ha spalancato le porte della top 150. Il romano sta sempre più dimostrando di possedere le armi per potersela giocare contro i migliori, come si è potuto notare dalle sue recenti performance a Montecarlo e Belgrado. Non sarà un match facile contro il giovane statunitense, già fisso tra i primi cinquanta giocatori del mondo. Quest’anno è già arrivata una finale in quel di Dallas, a dimostrazione della pericolosità di ...

